Denizli'de Gıda Sektörüne Yönelik Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Denizli'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda sektörüne yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısına Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denizli İl Koordinatörü Bilal Taştepe(TKDK), Et ve Süt Kurumu Denizli Kombina Müdürü Alper Durmuş (ESK), Şube ve İlçe Müdürleri, gıda işleme, üretim ve depolama sektöründe faaliyet gösteren sektör temsilcileri ve danışmanlık firmaları katılım sağladı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan TKDK İl Koordinatörü Bilal Taştepe, "TKDK olarak 13. çağrı ilanımız yayınlandı.2013 yılından bu yana AB Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Yardım Aracı çerçevesinde Hibelerimizi Denizli' de kullandırıyoruz. Tarım ve Hayvancılık başlığı olmak üzere 16 sektörde yüzde 50 ila yüzde 70 arasında karşılıksız hibe şeklinde destek veriyoruz. Denizli' de bugüne dek 763 projede 424 milyon lira hibe desteği sağlandı. Bu hibeler sayesinde 850 milyon liralık yatırımı Denizli' ye kazandırmış bulunmaktayız" dedi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ise "Bugün Denizli' de yine çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Bugünkü toplantımızın ana konusu gıda. Gıda neden bu kadar önemli. Geçtiğimiz dönemlerde bir savaş, daha öncesinde bir pandemi yaşadık ve bu süreçte gıda tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılardan dolayı bazen paramız olsa bile gıdaya ulaşamadığımız dönemler oldu. Dünyada 800 milyon civarı aç insan var. 500 milyon civarında da obez insan var. Gıdanın eşit dağılmadığı bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim temel konumuz gıda ise bunu çözmek ile ilgili farklı çabalar göstermek zorundayız. Türkiye 'de yıllık 18 milyon ton civarında gıdayı israf ediyoruz. Dünya üzerinde de 100 milyon ton civarında. Daha basit bir örnekle Türkiye'de günlük 5 milyon ekmek çöpe atılmaktadır. Sadece Buğdayı ve mayayı çöpe atmıyoruz. Bunun içerisinde su ayak izi dediğimiz bu ürünün yetiştirilmesi için kullanılan suyuda çöpe atıyoruz. Su ile ilgili yakın dönemde Bakanlığımız tarafından bir proje başlatıldı. Bunun toplantılarını lansmanlarını yaptık. Şu an arkadaşlarımız sahada çalışıyor ve su seferberliğini başlatıyoruz. Artık evlerimizde kullandığımız muslukların veriminden, duşta kullandığımız sular, bulaşık makinası kullanıp kullanmama ile ilgili mevzuların tümünü artık tartışıyoruz. Ev ev, hane hane, mahalle mahalle, köy köy bir şekilde size ulaşıp, bu konuları çalışıp size anlatmaya çalışacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Gıda ve Yem Şube Müdürü Şehla Akpınar ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Hakan Bolat tarafından Denizli'de Gıda Sektörünün durumu, yapılan denetimler ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sektöre yönelik yapılan desteklemeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra TKDK Proje Birim Amiri Akansu Ayyıldız, AB IPARD 13. çağrı Hibe Programı ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi. - DENİZLİ