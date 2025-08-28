Denizli'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam

Denizli Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla, 200 gram ekmek fiyatı 12,5 TL'den 15 TL'ye çıkarıldı. Zam, kent merkezinde 1 Eylül'de uygulanacakken, bazı ilçelerde hemen geçerlilik kazandı.

Denizli'de ekmek fiyatları yeniden belirlendi. Denizli Fırıncılar Odası kararıyla 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Zam genel uygulamada 1 Eylül'de yürürlüğe girecek olsa da bazı ilçelerde karar bugünden itibaren geçerli oldu. Denizli Fırıncılar Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek yüzde 20'lik artışı açıkladı. Buna göre 200 gram ekmek kent merkezinde 1 Eylül'den itibaren 15 TL'den satılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
