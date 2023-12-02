Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Karikatür Yarışması başvuruları başladı. Yarışmanın konusu 'Savaş ve Barış' olarak belirlendi ve tüm amatör ve profesyonel sanatçılar katılabilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Uluslararası Karikatür Yarışması başvuruları başladı. Dünyanın dört bir tarafından amatör ve profesyonel tüm sanatçıların katılabileceği yarışmanın konusu "Savaş ve Barış" olarak belirlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin uluslararası alana taşıdığı Büyükşehir Belediyesi 4. Uluslararası Karikatür Yarışması başvuruları başladı. Konusu "Savaş ve Barış" olarak belirlenen yarışma dünyanın dört bir tarafından amatör ve profesyonel tüm karikatüristlere açık olarak düzenleniyor. Eserlerin online olarak gönderileceği yarışmaya müracaatlar Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinden yapılacak. Amatör ve profesyonel tüm karikatüristlerin katılabildiği yarışmaya eserler en geç 25 Şubat 2024 Pazar günü gece saat 24.00'e kadar yüklenebilecek. Şampiyona 20 bin TL, ikincilik 15 bin TL üçüncülük 10 bin TL, mansiyon 3 adet, 5 bin TL ve 18 yaş altı 3 adet, 3 bin TL olmak üzere 5 farklı ödülün verileceği Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Uluslararası Karikatür Yarışması'na 1 kişi en fazla 3 eseri ile katılabilecek.

Sonuçlar 8 Mart 2024'te

Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın başvuru şartları ve şartlarına belediyenin resmi internet adresinden ulaşılabilecek. Jüri üyelerinin eserleri değerlendirmesini 2-3 Mart 2024 tarihlerinde yapacağı belirtilirken, yarışmanın sonuçları ise 8 Mart 2024 Cuma günü Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi sitesinden açıklanacak. Ödül töreni ve sergi ise 15 Mart 2024 Cuma günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda yapılacak. - DENİZLİ