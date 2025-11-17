DenizLeasing'ten 50 Milyon Euro Kredi Anlaşması

DenizLeasing, Fransız Kalkınma Ajansı iştiraki Proparco ile 50 milyon euro tutarında kredi anlaşmasına imza attığını duyurdu.

DenizLeasing, Fransız Kalkınma Ajansı iştiraki Proparco ile 50 milyon euro tutarında kredi anlaşmasına imza attı. Yapılan açıklamaya göre finansman, karbon emisyonlarını azaltan projelerin ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesinde kullanılacak. DenizLeasing, temin edilen kaynakla, temiz enerji yatırımlarını destekleyerek karbon salınımını azaltacak, yenilenebilir enerji üretimini genişletecek ve enerji verimliliğinin artırılmasına katkı sunacak yatırımlara uygun koşullarda finansman sağlayacak.

DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak konuyla ilgili değerlendirmesinde: "DenizLeasing olarak enerji verimliliği, karbon azaltımı ve çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan yatırımları desteklemek bizim için yalnızca finansal hedef değil, topluma karşı sorumluluğumuz. Paris Anlaşması'nın amaçlarıyla uyumlu şekilde Proparco ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma da ülkemizin yeşil, düşük karbonlu ve sürdürülebilir ekonomiye geçiş sürecine, dolayısıyla iklim hedeflerine ulaşmasına katkı sunma vizyonumuzun somut bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde de yeşil dönüşüm yolculuğunda işletmelerin yanında yer alarak, çevreyle uyumlu bir ekonomik büyümenin destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Proparco CEO Yardımcısı Djalal Khimdjee, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "DenizLeasing iş birliğimizle, kapsayıcı ve güvenilir ekonomik büyümenin temel unsurlarından yeşil finansı destekleme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Aynı zamanda, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına sağladığımız destekle, Türkiye'nin net sıfır emisyon hedeflerine de katkı sunuyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 'İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme' ile 'İklim Eylemi' hedeflerine hizmet edecek 50 milyon euro tutarındaki bu proje kapsamında, uzun yıllara dayanan DenizBank ortaklığımızın DenizLeasing ile güçlenerek devam etmesinden ayrıca mutluluk duyuyoruz" dedi.