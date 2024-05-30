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DENİB Akademi'den 'Lider Satışçı Modeli' eğitimi

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Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi tarafından düzenlenen 'Lider Satışçı Modeli' eğitimi geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Eğitimde günümüz satışçısının özellikleri, lider satışçı davranış modelleri ve satış süreci yönetimi gibi konular ele alındı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi tarafından düzenlenen 'Lider Satışçı Modeli' eğitimi geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

DENİB Akademi faaliyetlerinden olan "Akademi Profesyonel" kapsamında "Lider Satışçı Modeli" eğitimi, eğitmen Cenk Kurt tarafından Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında düzenlendi. Eğitimde günümüz satışçısının özellikleri, mevcut değerler seviyesi göstergeleri, Türkiye'de ve Dünya'da satışçı olmak, belirsiz dönem risk ve fırsatları, büyük satış süreci nasıl yönetilir, lider satışçı davranış modelleri, 4S ile satışı yapmak gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Ayrıca durum analizi ve vaka çalışmaları yapılan program, interaktif olarak gerçekleştirildi.

DENİB Akademi bünyesinde hayata geçirilen Akademi Girişimci, Akademi Profesyonel, Akademi Junıor ve Akademi Master çerçevesinde gerçekleşecek olan eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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