ABD Senatosundaki Demokratlardan Kevin Warsh'un Fed Başkanlığı adaylık sürecinin durdurulması talebi

ABD Senatosunun Demokrat üyeleri, Trump'ın Fed Başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın atanma sürecinin, Jerome Powell ve Lisa Cook'a yönelik soruşturmalar sonuçlanana kadar durdurulmasını istedi.

ABD Senatosunun bazı Demokrat üyeleri, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'un atanma sürecinin, Fed Başkanı Jerome Powell ve Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook hakkında yürütülen soruşturmalar kapatılana kadar durdurulmasını talep etti.

Aralarında Elizabeth Warren'ın da bulunduğu ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinin 11 Demokrat üyesi, Komite Başkanı Tim Scott'a konuya ilişkin resmi bir mektup gönderdi.

Söz konusu mektup, Warsh'ın adaylığının onaylanmasına yönelik 21 Nisan'da yapılması planlanan oturum öncesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Mektupta, Warsh'ın Fed Başkanlığına atanma sürecinin, mevcut Fed Başkanı Powell ile Bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Cook'a yönelik soruşturmalar sonuçlandırılana kadar askıya alınması gerektiği vurgulandı.

Her iki soruşturmanın da "Trump yönetiminin Fed üzerinde kontrol sağlama yönündeki daha geniş çabasının bir parçası" olarak görüldüğü ifade edilen mektupta, Başkan Trump'ın söz konusu adli süreçlerin yönlendirilmesindeki rolü ve müdahalesinin değerlendirilmesi amacıyla kamuya açık oturumlar düzenlenmesi de talep edildi.

ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'ı Fed başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.

Warsh'ın adaylığının 4 Mart'ta Senatoya sunulmasıyla Fed Başkanlığı görevine gelmesi için gereken onay süreci resmi olarak başlamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
