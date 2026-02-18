Haberler

Demir yolu araçlarının bakımından sorumlu kuruluşların sertifikalandırılmasında düzenleme

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demir yolu araçlarının bakımından sorumlu kuruluşların sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yaptı. Yeni tebliğle, bakım temini fonksiyonu kapsamında yapılacak faaliyetlerin denetim raporunda açıklanması zorunlu hale getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) Sertifikası Düzenlenmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre ECM veya bakım fonksiyonu sertifikasına başvuran kuruluşun bakım temini fonksiyonu kapsamında gerçekleştirebileceği faaliyetler denetim raporunda açıklanacak. Denetim raporu, ECM sertifikasının "6. Ek Bilgiler" bölümünde ve bakım fonksiyonu sertifikasının "7. Ek Bilgiler" bölümünde belirtilerek kuruluşun teknik kapasitesinin denetim raporunda açıklandığı ifade edilecek.

Mevcut sertifikalar, en geç ara denetim faaliyetleri kapsamında bu doğrultuda güncellenecek.

Kaynak: AA " / " + Hülya Ömür Uylaş -
Haberler.com
500

