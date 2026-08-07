Erzincan'da vergi borcu yapılandırması için son tarih 31 Ağustos 2026

Erzincan İl Defterdarı Ramazan Özdemir, düşük faizli vergi borcu tecil ve taksitlendirme uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularını 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapmaları gerektiğini bildirdi.

Özdemir, 31 Temmuz 2026 itibarıyla Erzincan'da 994 mükellefin borçlarını taksitlendirmek için başvuruda bulunduğunu belirtti.

5 Haziran 2026 ve öncesinde vadesi dolmuş vergi, trafik ve idari para cezaları ile öğrenim kredisi borçlarının yapılandırılabildiğini ifade eden Özdemir, tecil faiz oranının yıllık yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldüğünü, KDV dışındaki borçların mali duruma göre 36, 48 ve 72 aya kadar, KDV borçlarının ise en fazla 12 aya kadar taksitlendirilebildiğini kaydetti.

Borcu 10 milyon lira ve altında olan mükelleflerden teminat istenmediğini aktaran Özdemir, başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabildiğini belirtti.

İlk taksit ödemelerinin eylül ayında başlayacağını ifade eden Özdemir, mükellefleri yoğunluk yaşanmaması için başvurularını son güne bırakmamaya çağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı