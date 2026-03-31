DDKKM toplam stok bakiyesi 40 milyon dolara geriledi

Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) hesapları bakiyesi, şubat ayında 40 milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM hesaplarının stok bakiyelerinin şubat ayı sonuçlarını yayımladı. Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi, şubatta 60 milyon dolar azalarak 100 milyon dolardan 40 milyon dolara indi.