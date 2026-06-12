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DDKKM toplam stok bakiyesi 10 milyon dolara geriledi

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TCMB verilerine göre, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat hesaplarının stok bakiyesi nisan ayında 10 milyon dolar azalarak 20 milyon dolardan 10 milyon dolara düştü.

Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) hesapları bakiyesi, nisan ayında 10 milyon dolar seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, DDKKM hesaplarının stok bakiyesine ilişkin nisan ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, DDKKM toplam stok bakiyesi, nisan ayında 10 milyon dolar azalarak 20 milyon dolardan 10 milyon dolara indi.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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