Darphane 2 aydır bozuk para basmıyor

Güncelleme:
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün son 2 aydır madeni ufaklık para basımı yapmadığı ortaya çıktı. Uzmanlar piyasadaki emisyon oranlarının yeterli seviyede olması nedeniyle üretime ara verildiği yorumlarında bulundu.

  • Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü madeni ufaklık para basımını 2 aydır askıya aldı.
  • Darphanenin Ekim ve Kasım aylarında madeni ufaklık para basımı yapmadığı resmi tabloda görülüyor.
  • Darphane Eylül ayında 54 milyon 210 bin liralık madeni ufaklık para basmıştı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün halk arasında bozuk para olarak bilinen madeni ufaklık paraların basımını 2 aydır askıya aldığı ortaya çıktı.

RESMİ TABLOYA DA YANSIDI

Genel müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanan güncel "Tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı" tablosunda da darphanenin ekim ve kasım aylarında basım yapmadığı net şekilde görülüyor.

EYLÜL AYINDA 54 MİLYONDAN FAZLA BASILDI

Resmi verilere göre kurum, Eylül ayında 54 milyon 210 bin liralık madeni ufaklık para basarak piyasaya sürmüştü. Ancak Ekim ve Kasım aylarında herhangi bir üretim yapılmadı.

BOZUK PARA SIKINTISI BEKLENMİYOR

Uzmanlar piyasadaki emisyon oranlarının yeterli seviyede olması nedeniyle üretime ara verildiği yorumlarında bulunurken, kısa vadede piyasada bir bozuk para sıkıntısı beklenmiyor.

Erdem Aksoy
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDoğuş:

Basılan metal paranın maliyeti değerini geçtiği içindir.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
