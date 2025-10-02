Haberler

Dardanel, Çanakkale Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın İsim Sponsoru Oldu

Dardanel, 2025-2026 sezonunda Çanakkale Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru olarak spora katkılarını sürdürecek. Şirket, bu destekle kadın sporcuları desteklemeyi ve basketbol kültürünü geliştirmeyi hedefliyor.

Dardanel, 2025-2026 sezonunda Çanakkale Belediye spor Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Çanakkale Belediye spor Kadın Voleybol ve Kadın Basketbol takımlarının resmi sponsorluğunu üstlenen Dardanel, bu yıl desteğini bir adım daha ileri taşıdı.

Dardanel, 2025-2026 sezonunda Çanakkale Belediye spor Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsorluğunu da üstlenecek. Spora çeşitli branşlarda katkı sunan şirket, bu işbirliğiyle kadın sporcuları desteklemeyi, basketbol kültürünü geliştirmeyi ve Çanakkale'nin Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki temsiliyetini güçlendirmeyi hedefliyor.

Çanakkale'ye katkılarını artırarak sürdüren Dardanel, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla sahadaki başarıların yanı sıra toplumsal dönüşümü de destekliyor. Gerçekleştirdiği ekonomik yatırımlar kadar akademik, kültürel ve spor alanlarında da şehrin kalkınmasına katkıda bulunan şirket, sağladığı desteklerle Çanakkale'de sporu ileri taşımayı hedefliyor.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne bu sene yükselen Çanakkale Belediyespor, yeni sezonun ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol'u konuk edecek.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
