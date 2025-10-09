Haberler

DAP Başkanı Tarım Desteklerini Yerinde Değerlendirdi

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Muş'un Malazgirt ilçesini ziyaret ederek tarım sektörü için sunulan destekleri değerlendirdi ve yerel üreticilerle buluştu.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram'ı makamında ziyaret eden Prof. Dr. Demirdöğen, ardından Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığına geçti. Burada Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ile bir araya gelen Demirdöğen'e, Muş Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Mehmetşah Şentürk, İl Tarım Müdür Yardımcısı Muhammed Şen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Özcan, İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım ve Malazgirtli tarım aleti üreticileri ile esnaf eşlik etti.

Toplantıda DAP destekleri hakkında sinevizyon eşliğinde bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcılar, Muş ve ilçeleri için planlanan tarımsal yatırım projeleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, "Muş ilimizin tarımsal üretim potansiyeli çok yüksek. Biz üretimi artırmak, çiftçimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu noktada DAP'ın destekleri bizim için çok kıymetli" dedi.

DAP Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise tarımsal üretime verdikleri önemi vurgulayarak, "Bölge çiftçisinin üretim gücünü artırmak, kırsalda refahı yükseltmek bizim temel önceliğimizdir. Muş ve Malazgirt bu anlamda örnek bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Prof. Dr. Demirdöğen'e plaket takdiminde bulunarak teşekkür etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
