Vatandaş çaresiz! Bir yılda yüzde 160'lık zam sonrası siparişler bıçak gibi kesildi

Damacana su fiyatlarının bir yıl içinde yüzde 160 yükselmesi vatandaşları bir hayli zora soktu. 50 liraya kadar çıkan 19 litrelik damacana su fiyatları nedeniyle tüketicilerin farklı arayışlara yöneldiği ve damacana su siparişi vermek yerine şebeke suyuna dönüşlerin başladığı ifade edildi.

Son bir yıl içinde neredeyse tüm ürünlerde fiyat artışları yüzde 100'ü aşarken, bunlar arasında en dikkat çekici olanlardan biri de ambalajlı su ürünleri olarak öne çıktı. Geçmiş yıllarda 6 ayda bir yapılan fiyat değişikliği sıklığının neredeyse her ay gerçekleşmesi ve damacana su fiyatının 50 TL sınırına dayanması tüketicileri farklı arayışlara yöneltti.

"BİR MİKTAR ŞEBEKE SULARINA DÖNÜŞ OLDU"

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu, "Dönüşümsüz ambalajlardan (PET, cam), bir miktar damacanaya bir miktar da şebeke sularına dönüş oldu" dedi.

"TÜKETİCİLER SUYA DEĞİL AMBALAJA PARA ÖDÜYOR"

Karamehmetoğlu, suyu meydana getiren maliyet kalemlerine de dikkat çekerek, "Ambalajlı su ürünlerinin neredeyse yüzde 90-96'sı su değil diğer maliyetlerden oluşuyor. Yani tüketicilerimiz suya değil ambalaj malzemeleri ve taşımaya para ödüyor" şeklinde konuştu.

GEÇEN YIL BU ZAMANLARDA 18 LİRAYDI

En fazla damacana suyun satıldığı teslimat hizmeti sunan platformlardan birinde yer alan bilgilere göre geçen yıl bu zamanlarda 18 TL seviyesinde olan 19 litrelik damacana su fiyatları her ay düzenli bir şekilde artış gösterdi. Ekonomim sitesinde yer alan habere göre önceki gün damacana fiyatı yüzde 160 artışla 46,9 TL seviyesine yükseldi.