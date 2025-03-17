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Dalaman Havalimanı Şubat Ayında 69 Bin Yolcu Ağırladı

Dalaman Havalimanı Şubat Ayında 69 Bin Yolcu Ağırladı
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Dalaman Havalimanı'nda Şubat ayında 69 bin 496 yolcuya ve 1.468 uçağa hizmet verildi. Ocak-Şubat döneminde ise toplam 151 bin 588 yolcu taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Şubat ayında 69 bin 496 yolcu ve Bin 468 uçağa hizmet verildi. Şubat ayında taşınan yük miktarı ise 535 ton olarak gerçekleşti.

Dalaman Havalimanından Ocak-Şubat aylarında 151 bin 588 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçuş trafiği sayısı ise 3 bin 351. İki ayda taşınan yük miktarı ise Bin 169 ton. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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