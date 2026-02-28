Dalaman havalimanı Ocak ayında 89 bin yolcuya hizmet verdi
Dalaman Havalimanı, 2026 yılının Ocak ayında toplam 89 bin 053 yolcuya hizmet sundu. Ayrıca, 1.030 uçak iniş-kalkış yaparken, taşınan yük miktarı 715 ton olarak belirlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı