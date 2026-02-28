Haberler

Dalaman havalimanı Ocak ayında 89 bin yolcuya hizmet verdi

Dalaman havalimanı Ocak ayında 89 bin yolcuya hizmet verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dalaman Havalimanı, 2026 yılının Ocak ayında toplam 89 bin 053 yolcuya hizmet sundu. Ayrıca, 1.030 uçak iniş-kalkış yaparken, taşınan yük miktarı 715 ton olarak belirlendi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanı 2026 yılının Ocak ayında 89 bin 053 yolcuya hizmet verdi.

Yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ocak ayında hizmet verilen yolcu sayısı 89 bin 053 kişi, uçak sayısı Bin 030 ve taşınan yük miktarı da 715 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
Sizce burada maç oynanır mı? Yorum sizin

Sizce burada maç oynanır mı? Yorum sizin
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

Trump'tan İran açıklaması! İlk hedefini açık açık ilan etti
Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı

Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol

Bu maçı canlı izleyenler hayatı boyunca unutamayacak
Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu

Peş peşe saldırıların ardından başkentte resmen çukur oluştu