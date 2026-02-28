Dalaman havalimanı Ocak ayında 89 bin yolcuya hizmet verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanı 2026 yılının Ocak ayında 89 bin 053 yolcuya hizmet verdi.

Yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ocak ayında hizmet verilen yolcu sayısı 89 bin 053 kişi, uçak sayısı Bin 030 ve taşınan yük miktarı da 715 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı