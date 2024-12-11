Dalaman Havalimanı'nda Kasım Ayında 139 Bin Yolcu Seyahat Etti

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Kasım ayında 139 bin 761 yolcu ve Bin bin 947 uçağa hizmet verildi. Ayrıca Kasım ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise Bin511 ton olarak gerçekleşti.

2024 yılının ilk 11 ayında Dalaman Havalimanından 47 bin 451 yolcu uçağı trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 5 milyon 580 bin 375 kişiye ulaştı. 11 ayda taşınan yük miktarı ise 68 bin 817 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA