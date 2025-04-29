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Dalaman Havalimanı Mart Ayında 107 Bin Yolcu Ağırladı

Dalaman Havalimanı Mart Ayında 107 Bin Yolcu Ağırladı
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Dalaman Havalimanı'nın Mart ayında 107 bin 582 yolcu ve 2 bin 105 uçağa hizmet verdiğini açıkladı. Ocak-Mart döneminde toplam 259 bin 170 yolcu taşınırken, yük miktarı 2 bin 963 tona ulaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Mart ayında 107 bin 582 yolcu ve 2 bin 105 uçağa hizmet verdi. Taşınan yük miktarı ise 894 ton olarak gerçekleşti.

Dalaman Havalimanından Ocak-Mart aylarında 259 bin 170 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçuş trafiği sayısı ise 5 bin 456. 3 ayda taşınan yük miktarı ise 2 bin 963 ton. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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