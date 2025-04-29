Dalaman Havalimanı Mart Ayında 107 Bin Yolcu Ağırladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Mart ayında 107 bin 582 yolcu ve 2 bin 105 uçağa hizmet verdi. Taşınan yük miktarı ise 894 ton olarak gerçekleşti.

Dalaman Havalimanından Ocak-Mart aylarında 259 bin 170 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçuş trafiği sayısı ise 5 bin 456. 3 ayda taşınan yük miktarı ise 2 bin 963 ton. - MUĞLA