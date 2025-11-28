Dalaman Havalimanı 2025'in İlk 10 Ayında 5.4 Milyon Yolcu Ağırladı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Dalaman Havalimanı'nın 2025 yılının ilk 10 ayında 5 milyon 400 bin yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Ekim ayında ise 659 bin yolcu ve 5 bin 268 uçuş gerçekleşti.
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman havalimanı 2025 yılının ilk 10 ayında 5 milyon 400 bin 656 yolcuya ve 46 bin 793 uçuş trafiğine hizmet verdi.
Yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ekim ayında hizmet verilen yolcu sayısı 659 bin 791 kişi, uçak sayısı 5 Bin 268 ve taşınan yük miktarı da 8 bin 479 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi