Dalaman Havalimanı 2025'in İlk 10 Ayında 5.4 Milyon Yolcu Ağırladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman havalimanı 2025 yılının ilk 10 ayında 5 milyon 400 bin 656 yolcuya ve 46 bin 793 uçuş trafiğine hizmet verdi.

Yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ekim ayında hizmet verilen yolcu sayısı 659 bin 791 kişi, uçak sayısı 5 Bin 268 ve taşınan yük miktarı da 8 bin 479 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA