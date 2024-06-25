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Dalaman Havalimanı 2024 Yılında 1 Milyon 192 Bin 282 Yolcuya Hizmet Verdi

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Muğla'nın iki uluslararası havalimanından birisi olan Dalaman Havalimanı, 2024 yılının ilk 5 aylık döneminde iç ve dış hatlarda 1 milyon 192 bin 282 yolcuya hizmet verdi. Havalimanı ayrıca 11 bin 756 uçak trafiğine ve 13 bin 216 ton yük taşınmasına da ev sahipliği yaptı.

Muğla'nın iki uluslararası havalimanından birisi olan Dalaman Havalimanı 2024 yılının ilk 5 aylık döneminde iç ve dış hatlarda 1 milyon 192 bin 282 yolcuya hizmet verdi.

Muğla'nın ilk uluslararası havalimanı olarak 1976 yılında inşaatına başlanan, 1981 yılında uluslararası hizmete açılan Dalaman Havalimanı 2024 yılında 11 bin 756 uçak trafiğine ve 1 milyon 192 bin 282 yolcuya hizmet verdi. Havalimanından 5 ayda taşınan yük miktarı ise 13 bin 216 ton.

Dalaman Havalimanı Mayıs ayında 5 bin 022 uçak trafiği ile birlikte 597 bin 983 yolcuya hizmet verirken, Mayıs ayında taşınan yük miktarı 7 bin 576 ton olarak kayıtlara geçti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Dalaman Havalimanı Muğla Ulaşım Havacılık Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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