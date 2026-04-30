Daikin'den klima bakım kampanyası

Daikin, bireysel ve ticari tüm klima modellerini kapsayan geniş çaplı bir bakım kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1-31 Mayıs'ta geçerli kampanya kapsamında, klima bakım hizmetleri 2 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunulacak.

Enerji tasarrufu ve kapalı alanlarda hava kalitesinin korunması için klimaların periyodik bakımı önem taşırken, zamanla filtresi tıkanan ve bakımı ihmal edilen cihazlar yeterli soğutma sağlayamıyor. Söz konusu durum hem performansın düşmesine hem de elektrik faturalarının artmasına yol açıyor.

Bu kapsamda Daikin, Airfel, Kaira ve Daylux markalarını kapsayan bakım kampanyasıyla klima bakım hizmetlerini yetkili servisleri aracılığıyla sunuluyor.

Daikin yetkili servisleri tarafından gerçekleştirilen bakım işlemleri, yüzeysel temizliğin ötesinde cihazın ömrünü uzatmaya yönelik kapsamlı bir süreci içeriyor. Bu süreçte iç ve dış ünitelerin genel temizliğiyle birlikte elektrik bağlantılarının izolasyon kontrolü, gaz basınçlarının ölçümü, drenaj sistemi testleri ve fan motoru balans ayarları gibi temel bileşenler detaylı şekilde inceleniyor.

Öte yandan cihazın genel fonksiyon ve performans testleri yapılırken, elektronik kartlar ve sensörlerin çalışması da gözden geçiriliyor. Söz konusu işlemlerle ileride oluşabilecek arızaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Cihazın yaşına ve kullanım sıklığına bağlı olarak ileri seviye bakım ihtiyaçlarını da değerlendiren Daikin uzmanları, işlem sonrasında kullanıcılara enerji verimliliği ve doğru kullanım konusunda bilgilendirme yapıyor.

Kullanıcılar, kampanya kapsamında Daikin Çağrı Merkezi üzerinden randevu oluşturabilecek.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu
