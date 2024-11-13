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Daikin, ALFA Awards 2024'te Dördüncü Kez Birincilik Ödülü Kazandı

Daikin, ALFA Awards 2024'te Dördüncü Kez Birincilik Ödülü Kazandı
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Daikin, ALFA Awards 2024'te 'soğutma' kategorisinde üst üste dördüncü kez birincilik ödülünü kazandı. Şirket, müşteri memnuniyetine verdiği önemi ve sürdürülebilir hizmet anlayışını vurgulayarak bu başarıyı elde etti.

Daikin, ALFA Awards 2024'te üst üste dördüncü kez "soğutma" kategorisinde müşterilerine en iyi deneyimi sunan marka olarak birincilik ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklimlendirme sektörünün 100 yıllık tecrübeli markası Daikin, başarılı performansını ve müşterilerine yarattığı değeri, aldığı ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.

Marketing Türkiye ve Akademetre Research & Strategic Planning işbirliğiyle bu yıl 9'uncusu İstanbul'da düzenlenen ALFA Awards 2024'te, markalar ödüllerini aldı.

64 farklı kategoride verilen ödüllerde, tüketicilerin deneyimleri ve memnuniyetini merkeze alan araştırma sonucunda, soğutma kategorisindeki ödül, 4. kez üst üste Daikin'e verildi. Şirket, bu ödülle, en iyi müşteri deneyimini sağlayan marka olarak iklimlendirme sektöründeki müşteri bağlılığını ve gücünü sürdürülebilir şekilde koruduğunu gösterdi.

"Müşteri memnuniyetini en önde tutuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Genel Müdürü Hasan Önder, şirket olarak müşteri memnuniyetini her zaman en önde tuttuklarını, tüketici beklentilerini dinleyerek, ürünleri ve hizmetleri onların ihtiyaçlarına göre uyarladıklarını belirtti.

Bu şekilde müşteri bağlılığını en üst seviyede tutarak 4 yıl üst üste bu ödülü kazandıklarını vurgulayan Önder, "Bu başarı, kullanıcılarımızın Daikin'e duyduğu güveni yansıtıyor. Bizler de Daikin olarak bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve artırmak için müşterilerimize sunduğumuz hizmeti geliştirmeye devam edeceğiz. Ödülü bize layık gören tüm müşterilerimize, araştırmayı düzenleyen Marketing Türkiye ve Akademetre ekiplerine ve Daikin Türkiye ailesine gönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Enerji verimliliği sağlayan, teknolojik ve çevre dostu ürünlerle sektöre yön verme hedeflerini sürdüklerini kaydeden Önder, dijitalleşmeye yaptıkları yatırımların, müşteri deneyimlerini sürekli olarak iyileştirmeye olanak tanıdığını, gelecekte de dijitalleşme ve çevre dostu çözümlerle kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak ve çevresel etkileri en aza indirmek için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi
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