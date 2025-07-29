CW Enerji'den Düzce'de 1215 kWp Gücünde Güneş Enerji Santrali Kurulumu

CW Enerji, Düzce'de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 1215 kilovatpeak (kWp) gücünde güneş enerji santrali (GES) kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisi sektörünün öncülerinden CW Enerji, yerli üretim panelleriyle Türkiye'nin dört bir yanında temiz enerji yatırımlarına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, ülke genelinde sürdürülebilir projelere imza atmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Yılmaz, çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Düzce'de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına da 1215 kWp gücünde GES kurulumunu başarıyla tamamladık. GES ile yılda yaklaşık 96 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 638 bin 312 kilogram karbondioksit salımı önlenecek." ifadelerini kullandı.

Sadece enerji üretmediklerini, aynı zamanda doğayı koruma sorumluluklarını da yerine getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, kurulan santralin çevresel ve ekonomik açıdan önemli bir kazanım sağladığını kaydetti.

Yılmaz, CW Enerji'nin projelerinde kullanılan yüksek verimli güneş panelleri ve mühendislik gücüyle fark yarattığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Hayata geçirdiğimiz her GES üretim kalitemizi, teknik uzmanlığımızı ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemi yansıtıyor. Projelerimizde en güncel teknik standartlara uygun hareket ediyor, her detayı titizlikle planlıyoruz. Kurulumdan devreye alma sürecine kadar olan tüm aşamalarda kalite odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu sayede müşterilerimize sadece bir enerji sistemi değil, uzun ömürlü, verimli ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz."

CW Enerji olarak Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirdikleri projelerle yeşil enerji dönüşümünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, sahip oldukları ulusal ve uluslararası kalite belgeleri, güçlü AR-GE altyapıları ve sürdürülebilirlik odaklı iş anlayışlarıyla sektörde fark yarattıklarını kaydetti.