CW Enerji, Bayilik Ağına İnfinite Grup Enerji'yi Ekledi

CW Enerji, Bayilik Ağına İnfinite Grup Enerji'yi Ekledi
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Güneş enerjisi sektöründe önde gelen CW Enerji, 'CW Plus Bayilik Sistemi' çerçevesinde Sakarya'da İnfinite Grup Enerji'yi yetkili bayi olarak atadı. Sürdürülebilir enerji çözümlerini yaymayı hedefleyen firma, bayilerine kapsamlı destek sunacak.

Güneş enerjisi sektörünün önde gelen firmalarından CW Enerji, geliştirdiği 'CW Plus Bayilik Sistemi' kapsamında bayilik ağını genişletmeyi sürdürüyor. Yeni iş modeli çerçevesinde Sakarya'da faaliyet gösterecek olan İnfinite Grup Enerji, CW Plus Bayisi olarak yetkilendirildi.

CW Enerji ile İnfinite Grup Enerji arasında imzalanan sözleşmeyle birlikte, firma Sakarya ilinde yetkili bayi olarak hizmet verecek. Sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve müşteri memnuniyetini odağına alan CW Enerji, bayilik modeliyle Türkiye genelinde daha yaygın bir satış ve pazarlama ağı oluşturmayı hedefliyor.

"Amacımız sürdürülebilir enerjiyi yaygınlaştırmak"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yeni bayilik modeliyle birlikte iş ortaklarına sadece ürün değil, aynı zamanda teknik destek, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerde de kapsamlı destek sağladıklarını ifade etti.

Sarvan, "CW Plus Bayilik Sistemimiz, yalnızca bir satış ağı değil; aynı zamanda güçlü bir iş ortaklığı modelidir. Bayilerimizle bilgi birikimimizi, deneyimimizi ve markamızın gücünü paylaşıyoruz. Bu sayede sürdürülebilir enerji çözümlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yeni iş modeli sayesinde daha çevik ve güçlü bir yapı oluşturduklarını belirten Sarvan, "İnfinite Grup Enerji ile imzaladığımız sözleşme, ortak vizyon ve değerlere dayanan uzun soluklu bir stratejik iş birliğinin temelini oluşturuyor. Bu tür iş birlikleri ile yurt içi satış ve pazarlama faaliyetlerimizi daha etkin hale getiriyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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