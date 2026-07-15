Diyarbakır'da mercimek hasadı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde mercimek hasadı tamamlandı.

Çüngüş ilçesinde çiftçinin hasat mesaisi devam ediyor. Çiftçi Hasan Çelik, 9 Haziran'da başladıkları mercimek hasadını bugün itibariyle tamamladıklarını söyledi. Çelik, "2026 yılının mercimek sezonunu tüm köylülerimizle beraber sonlandırdık. Bu yıl kış mevsimi uzun ve bol yağışlı geçti. Tarlalar çok su tuttu. Bundan dolayı da mercimek zarar gördüğü için rekolte beklentinin çok altında kaldı" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı