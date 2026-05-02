Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yıllıklandırılmış ihracatımız 275,8 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, ihracatın küresel ekonomide artan belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlere rağmen nisan ayında güçlü bir performans sergilediğini dile getirdi.

Nisan ayında ihracatın yıllık yüzde bazda 22,3 artışla 25,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Yılmaz, "Yıllıklandırılmış ihracatımız 275,8 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ticarette korumacılık eğilimlerinin güçlendiği, küresel talep görünümünün zayıfladığı ve jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla makroekonomik istikrarımızı güçlendirmeye ve sürdürülebilir büyüme altyapısını sağlamlaştırmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda üretimde dönüşümü hızlandıran, verimliliği ve rekabet gücünü artıran, yatırım ortamını iyileştiren ve ülkemize döviz kazandıran sektörleri destekleyen politikalarımızı güçlü bir koordinasyon içerisinde kararlılıkla uyguluyoruz. Böylece sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi destekleyerek vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı