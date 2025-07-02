Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD Yönetimini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD Yönetimini Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve yönetimiyle gerçekleştirdiği toplantıda, iş dünyasının beklentileri ve ekonomik kalkınma hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve yönetimini kabul etti.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Sayın Burhan Özdemir ve yönetimi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Görüşmemizde, iş dünyamızın beklentilerini, yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik önerilerini ve güncel ekonomik gelişmeleri kapsamlı bir şekilde ele aldık. Her fırsatta reel sektör temsilcilerimizle istişareye devam edecek, büyüme ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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