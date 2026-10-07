Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fonlarda 1 milyona kadar ödeme yapılacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fonlarda 1 milyona kadar ödeme yapılacağını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fonlarda Hazine kaynağı kullanılmadan mevcut kaynakların değerlendirileceğini söyledi. Yatırımcılara payları oranında dağıtımın ilke olduğunu, olağanüstü tasfiyede ara ödemeyle 1 milyona kadar ana para ödeneceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Hazine'den kaynak kullanılmadan, her bir fonun kendi kaynakları ve açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir. Yatırımcılara payları oranında dağıtım yapılması genel ilkedir, olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana para ödemesi planlanmaktadır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı