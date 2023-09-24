Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emekli maaşı düşük olanları destekleyici bir yaklaşımımız olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı bir televizyon programında maaşlarına düzenleme bekleyen milyonlarca emekliyi heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bütün dünyadaki sıkıntılara rağmen imkanlarımızı zorlayarak emeklilerimize elimizden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağız. İnşallah yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici bir yaklaşımımız olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde sarf ettiği "Emekliye zamda 2024'e kararını vererek gireceğiz, fazla uzamaz bakanlarımız çalışıyor" ifadeleri heyecan yaratırken, yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Yılmaz, "Bütün dünyadaki sıkıntılara rağmen imkanlarımızı zorlayarak emeklilerimize elimizden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağız. İnşallah yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici bir yaklaşımımız olacak" dedi.

"DEPREME RAĞMEN EYT'DE DİĞER POLİTİKALARDA TÜRKİYE DEVAM ETTİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı Başkent Kulisi programında milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği maaş düzenlemesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; "Ciddi adımlar attık. EYT düzenlemesinden ücret artışlarına, asgari ücret düzenlemesine varıncaya kadar. Hakikaten güçlü sosyal politika izlediğimizi ifade edebilirim. Bu süreçte deprem yaşadık. Depreme rağmen EYT'de diğer politikalarda Türkiye devam etti.

"EMEKLİ MAAŞLARINDA ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ YAPILDI"

Son dönemde 2023 yılında enflasyonun üstüne artışlar yaptık. Asgari ücrette, memur maaşlarında, emekli maaşlarında enflasyonun üzerinde artış yapıldı. Bir dönemde enflasyon artışın üstüne çıktıysa telafi edici mekanizmalarımız var. 6 ayda bir enflasyon verdiğimiz artışın üzerindeyse telafi ediyoruz. Önümüzdeki dönemde şöyle bir tablo var. Yılbaşından itibaren memurlarda seyyanen artış yapılmıştı. Yılbaşında enflasyon farkı oldukça yüksek olacak. Bu da memur emeklilerine yansıyacak. Geriye işçi ve Bağkur emeklilerimiz kalıyor. Orada da oransal artışlar, enflasyon farkı olacak. Memurunki biraz daha farklı, bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

En düşük maaşı alanlarda bu yıl yüzde 114 artırdık. Asgari emekli ücretinde nisan ayında en büyük artışı yaptık. Temmuzda bir şey yapılmadı diye söylem oldu bir algı oluştu. Daha fazla imkanlarımızı zorlayarak bütün dünyadaki sıkıntılara rağmen bütün imkanlarımızı zorlayarak emeklilerimize elimizden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağız. İnşallah yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici bir yaklaşımımız olacak"

ERDOĞAN MESAJI ABD'DE VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Zirvesi için gittiği ABD'deki Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşları ile ilgili konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı; "Emeklilerin durumuyla ilgili birtakım düzenlemeler yapılacağı Çalışma Bakanlığı tarafından sık sık dile getiriliyor. Ancak zamanlaması konusunda hiçbir açıklama olmuyor. Yoğun bir çalışma var. Bunu görüyoruz, biliyoruz. Bu düzenlemeler, düzeltmeler ne zaman sonuçlanır? O konuda söyleyeceklerinizi çok önemsiyoruz." sorusuna şu yanıtı verdi: "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.

"EMEKLİLERİMİZİN SIKINTILARINI BİLİYORUZ"

Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz."