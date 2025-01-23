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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, DEİK Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, DEİK Heyetini Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak ve iş konseyi başkanlarıyla bir araya geldi. Yılmaz, görüşmede özel sektör odaklı ilişkilerin değerlendirilmesi konusunda önemli görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Sayın Nail Olpak ve KEK Eşbaşkanı olduğumuz ülkelerin iş konseyi başkanları ve üyeleriyle bir araya geldik. Görüşmemizde, ilgili ülkelere ilişkin özel sektör odaklı ilişkilerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. DEİK heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, ekonomimize sağladıkları katkıların artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Ekonomi
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