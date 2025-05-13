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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Cari Açık Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Cari Açık Değerlendirmesi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin cari açığının sürdürülebilir seviyelerde seyrettiğini belirterek, makro finansal istikrarın güçlenmeye devam ettiğini ifade etti. Mart ayı verilerine göre cari açık 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde seyretmesi ile ekonomimizin şoklara karşı direnci artmakta, makro finansal istikrarımız güçlenmeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mart ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde seyretmesi ile ekonomimizin şoklara karşı direnci artmakta, makro finansal istikrarımız güçlenmeye devam etmektedir" değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, cari açığın mart ayında 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşerek, yıllıklandırılmış cari açığın 12,6 milyar dolar ile yatay seyrini sürdürdüğünü aktardı.

Yılmaz, bu değerlerin, cari açığın OVP hedeflerinin altında gerçekleşeceğini, döviz ihtiyacının düşük seviyelerde seyredeceğini ve rezerv birikiminin devam edeceğini gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zorlu dış koşullara rağmen, petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının olumlu seyri ile ihracatımızın ve turizm gelirlerimizin güçlü yapısı cari açığın önümüzdeki dönemde sürdürülebilir seviyelerde kalmasına yardımcı olacaktır. Uluslararası doğrudan yatırımlardaki ve rezervlerimizdeki artış cari açığın finansman kalitesini yükselterek, yıl genelinde dezenflasyon sürecine olumlu katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Ekonomi
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