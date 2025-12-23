Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni açıklanan asgari ücret için, "Enflasyon düşerken, kalıcı refaha yönelik politikalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET 28 BİN 75 LİRA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısından sonra kameralar karşısına geçerek beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Işıkhan, asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldığını, yeni asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu söyledi.

"ÇALIŞANLAR VE İŞVERENLER İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ilk yorum geldi. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2026 yılında yüzde yirminin altında enflasyon oranına inmeyi hedeflediğimiz bir ortamda; yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükselen aylık asgari ücret ile 1000 liradan 1270 liraya yükselen devlet desteği çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun.

Enflasyonun düştüğü, verimliliğin yükseldiği bir patikada; kayıt dışılığı azaltmaya, istihdamı artırmaya ve kalıcı sosyal refah sağlamaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."