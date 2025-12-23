Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 28 bin 75 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili yorum yaptı. Yılmaz, "Çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun. Enflasyonun düştüğü, verimliliğin yükseldiği bir patikada; kayıt dışılığı azaltmaya, istihdamı artırmaya ve kalıcı sosyal refah sağlamaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

  • Yeni asgari ücret 28 bin 75 lira olarak belirlendi.
  • Asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı.
  • Devlet desteği 1000 liradan 1270 liraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni açıklanan asgari ücret için, "Enflasyon düşerken, kalıcı refaha yönelik politikalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET 28 BİN 75 LİRA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısından sonra kameralar karşısına geçerek beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Işıkhan, asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldığını, yeni asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu söyledi.

"ÇALIŞANLAR VE İŞVERENLER İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ilk yorum geldi. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2026 yılında yüzde yirminin altında enflasyon oranına inmeyi hedeflediğimiz bir ortamda; yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükselen aylık asgari ücret ile 1000 liradan 1270 liraya yükselen devlet desteği çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun.

Enflasyonun düştüğü, verimliliğin yükseldiği bir patikada; kayıt dışılığı azaltmaya, istihdamı artırmaya ve kalıcı sosyal refah sağlamaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Ekonomi
Yorumlar (46)

Haber Yorumlarıxzfhgp4srn:

allah izin verirse dalga geçer gibi açıklamalarınızın cevabını sandıkta verecegimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz

Yorum Beğen147
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

not aldık yeri zamanı gelince müdahalemizi yapcaz yanlız seni Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapan da kafa varsa dünya alem beni siksin .

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİlkerA:

yalnızı yanlız yazandan birleşik da ekini ayrı yazandan kafanın kimde olmadığı belli :)

yanıt2
yanıt18
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Arkadaşlar bende sizin gibi düşünüyorum ancak sizlerden herkesten dileğim şudur; sandık geldiğinde bu acıyı unutmayın, aynısını yaşatalım bunlara, saygılar

yanıt16
yanıt1
Haber YorumlarıMesutd:

hemide yatırıp ???????? beni güldürdün Allah senide güldürsün inşallah

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıAnil Aslan:

Hahaha yeminle acayip guldum varolasin ahmet kardesim

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıGoethegitme:

Livatacı degiliz kocum hadi hollandaya mk

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

O dediğini hak edene yapsınlar bence

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıErhan ÇINAR:

sizleride bir gün o asgari ücretle yaşamaya çalışırken görürüz umarim

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıharun yakar:

mümkün değil yaşamaları çala çala heybelerini doldurdular, seçilememe korkusu ile farklı ülkelerde kendilerine düzen kurdular çocukları hep yurt dışında okuyor .

yanıt2
yanıt0

Tüm 46 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

