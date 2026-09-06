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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026 yılında yüzde 3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin, kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında yüzde 4,2’ye, 2028 yılında yüzde 4,6’ya ve 2029 yılında ise yüzde 5’e ulaşmasını öngörüyoruz."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026 yılında yüzde 3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin, kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında yüzde 4,2’ye, 2028 yılında yüzde 4,6’ya ve 2029 yılında ise yüzde 5’e ulaşmasını öngörüyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026 yılında yüzde 3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin, kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında yüzde 4,2'ye, 2028 yılında yüzde 4,6'ya ve 2029 yılında ise yüzde 5'e ulaşmasını öngörüyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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