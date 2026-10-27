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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2027 bütçemizde emeklilerimizi önceliklendirdik. Emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bir bütçe hazırladık."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2027 bütçemizde emeklilerimizi önceliklendirdik.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2027 bütçemizde emeklilerimizi önceliklendirdik. Emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bir bütçe hazırladık."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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