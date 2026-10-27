Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2027 bütçemizde emeklilerimizi önceliklendirdik. Emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bir bütçe hazırladık."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2027 bütçemizde emeklilerimizi önceliklendirdik.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2027 bütçemizde emeklilerimizi önceliklendirdik. Emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bir bütçe hazırladık."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı