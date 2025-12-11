Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Asgari Ücret Tespit Komisyonu) Komisyon çalışmalarında işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum."

