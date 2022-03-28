Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "5'li çete" yanıtı: Aynı siyasi görüşü paylaştığınız arkadaşlarınız da içindeydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi gündemiyle toplanan Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ECDADA ARMAĞANDIR"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışıyla ilgili konuşan Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprüsü çok derin manalara sahip eserdir. Bu köprü tam 140 yıl önce benzer projeyi düşünen, hazırlığını yaptıran ama ülkenin şartları sebebiyle hayata geçiremeyen ecdada bir armağandır. 107 yıl önce Çanakkale'de iman, yüreği, canı, dişi tırnağı ile yürüttüğü büyük bir zafer kazanan tüm kahramanlarımıza şükran, minnet, teşekkür ifadesidir. Cumhuriyetimizin bir asra yaklaşan muasır medeniyet seviyesine çıkma mücadelesinin günümüz teknolojisiyle tecessüm etmiş halidir. Her aşamasını adım adım bizzat takip ettiğim bu eserin ülkemize ve milletimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

'BEŞLİ ÇETE' ELEŞTİRİLERİNE CHP'Lİ PATRON ÜZERİNDEN YANIT

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık dile getirdiği "5'li çete" eleştirilerine 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa eden ortaklardan Yapı Merkezi'nin CHP'li patronu Başar Arıoğlu üzerinden yanıt veren Erdoğan, "Boğaza yapılan ilk köprüyü inşa ederken birileri bu eserin İstanbul'a yapılacak en büyük kötülük olduğunu söyleyebilmiştir. 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü hizmete açılmıştır. İkinci köprüde aynı hezeyanlar rahmetli Özal üzerinden tekrar sergilenmiştir. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de bitirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminde Marmaray projesinde aynı zehirli oklar bu defa bize yöneldi. Bu eseri de tamamlayıp hizmete sunduk. Mahkeme mahkeme dolaşarak 4 yıl bizi geciktirdiler. Tabii şimdi rahatlıkla Marmaray'dan birlikte Asya'dan Avrupa'ya geçiyorlar. Aynı şekilde Avrasya. Avrasya'da da detaylara girmeyeceğim ama hani beşli çete diyorlar ya. Beşli çete dediklerini koy bir kenara, burada aynı siyasi görüşü paylaştıkları arkadaşlarımız Avrasya Tüneli'ni yapanların içindeydi." diye konuştu.