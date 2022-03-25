Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin "S400'leri Ukrayna'ya verin" teklifine yanıt: Bunlar bizim kendi malımızdır, bu iş bitmiştir

ABD, Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken Türkiye'ye "Rusya'dan satın aldığınız S-400'leri Ukrayna'ya verin" şeklinde sürpriz bir teklifte bulunmuştu. Teklif dünya gündemine bomba gibi düşmüş ve uluslararası basında manşetlerde yerini almıştı. Bu konu NATO Zirvesi dönüşü uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu.

"ABD ISRARLA NEDEN BU KONUYU GÜNDEME GETİRİYOR?"

Yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Biden ile ayaküstü sohbetiniz oldu, bunu merak ediyoruz. Amerika'nın S400'lerin Ukrayna'ya verilmesini istediği iddiası Amerikan basınında yer aldı. Türkiye, bu ciddiye alınacak bir iddia diyerek aynı yerden cevap verdi. Hatta Fahrettin Bey 'Batı dünyası bu tür asılsız iddialar yerine önce koşulsuz F-35 programına Türkiye'yi katsın.' dedi. Siz keza pek çok defa 'Bu konu kapandı' dediniz. ABD inatla, ısrarla neden bu konuyu tekrar gündeme getiriyor? Bir de Amerikan şirketlerinin Rusya'dan çıkacak olması nedeniyle biraz böyle sıkıntılar yaşanırken yine de bu şirketlerin Türkiye'ye gelişi konusunda beklentiniz nedir?" diye soruldu.

"S400'LER KONUSUNDA AYNI NOKTADAYIZ"

S400'ler konusunda Türkiye'nin tavrının aynı olduğunu belirten Erdoğan, "Her şeyden önce S400 konusunda nasıl en başta bizim için bu iş kapanmıştır dediysek, bugün de biz aynı noktadayız. Bu konu bizim için kapanmıştır. Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır, bu bitmiştir. Bir diğer konu Wall Street Journal'ın yazdığına karşı İletişim Başkanımız gerekli cevabı bütün hassasiyetiyle zaten vermiştir. O cevap onlara yeter de artar bile. Daha fazlasına da bu konuda gerek yok. Çünkü bunların bütün işi ortalığı karıştırmak. Buradan acaba Türkiye'ye nasıl bir darbe vururuz da onu sıkıntıya sokarız böyle bir gayretin içindeler. Anında müdahale ederiz, sonuç alamazlar." dedi.

"GELENE KAPIMIZ AÇIK"

Rusya'dan ayrılan firmalara kapılarımızın açık olduğunu söyleyen Erdoğan, "Diğer boyutta, sadece Amerikan şirketleri değil, dünyanın birçok markası, grubu Rusya'dan ayrılıyor, çıkıyor. Bunlardan ülkemize gelenlere tabii ki kapımız açıktır, buyursunlar gelsinler deriz. Bunun dışında yine belli sermaye gruplarından ülkemize gelip bizde imkanlarını park etmek isteyenler olursa onlar için de tabii ki kapımızı kapalı tutmayız. Buna da kapımız açıktır." ifadelerini kullandı.