Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu NGS, doğal gaz ithalatının düşmesine 1.5 milyar dolar katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yakıtın verilmesiyle nükleer tesis statüsüne kavuşan Akkuyu NGS'nin ekonomiye sağlayacağı katkıya dikkat çekti. Milli gelirin artışına olumlu etkisinin olacağını belirten Erdoğan, "Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek. Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1.5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır." dedi.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında yer alan Mersin'deki ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS, "nükleer tesis" statüsüne kavuştu. İlkİlk yakıt törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telekonferans yöntemi ile katıldı.

"MİLLİ BÜTÇEYE YÜK GETİRMEYEN FİNANSMAN MODELİ"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu NGS'nin Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıya dikkat çekti. Akkuyu NGS'nin milli gelirin artışına olumlu etki yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Santralin tüm üniteleri 2028'e kadar hizmete girecektir. Pek çok önemli proje gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirildi. Akkuyu, Rusya ile en büyük ortak yatırımımızdır. Santralin tüm üniteleri peyderpey 2028'e kadar hizmete girecek. Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u bu santral tarafından sağlanacaktır." dedi.

DOĞAL GAZ İTHALATININ DÜŞMESİNE 1.5 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek. Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1.5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE NÜKLEER GÜÇ SAHİBİ ÜLKELER LİGİNE YÜKSELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi. Akkuyu NGS'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle beraber artık Akkuyu, bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece ülkemiz 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir.

"AB ELEKTRİĞİNİN YÜZDE 25'İNİ NÜKLEERDEN ELDE EDİYOR"

Bugün dünyada 422 nükleer reaktör faal halde olup, 57'sinin de yapımı devam ediyor. AB elektriğinin yüzde 25'ini nükleerden elde ediyor. Avrupa Komisyonu, nükleer enerjiyi "yeşil enerji" kabul ederek, tereddütleri gidermiştir. Biz de Akkuyu ile ülkemizi bu gelişmenin parçası haline getirdik."