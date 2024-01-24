Üye Girişi
Haberler

Cumayeri Belediyesinde İşçi Maaşları Artırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Cumayeri Belediyesi'nde çalışan işçilerin en düşük maaşı 30 bin TL'ye yükseltildi. Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, maaş artışının çalışanların emeklerinin bir karşılığı olduğunu belirtti.

Cumayeri Belediyesinde en düşük işçi maaşı 30 bin TL'ye çıkarıldı. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "Bu maaş artırımı mesai arkadaşlarımızın çalışma arkadaşlarımızın alın terlerinin bir karşılığıdır" dedi.

Cumayeri Belediyesi'nde çalışan 16'sı kadrolu, 68'i şirkette olmak üzere toplam 84 işçi için toplu iş sözleşmesi Belediye İş Sendikasıyla imzalandı. Buna göre Cumayeri Belediyesinde çalışan bir işçinin en düşük maaşı 17 bin 2 TL'den 30 bin TL'ye çıkarıldı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, belediye konferans salonunda düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza töreninde işçilerle bir araya geldi. Başkan Koloğlu, "Bu sözleşmede Cumayeri Belediyesinde çalışan arkadaşlarımızın asgari ücret diyebileceğimiz en düşük maaş olan 17 bin 2 TL'yi 30 bin TL seviyesine çektik. Biz bundan 3 yıl önce yapmış olduğumuz sözleşmede o günkü ekonomik şartlarımıza göre bir sonraki sözleşmede daha iyi refah payı oluşturacağımızın zaten taahhüt etmiştik. Birincisi onu yerine getirdik. İkincisi ise şuanda bizim mesai arkadaşlarımız çalışma arkadaşlarımız Cumayeri ile alakalı gece gündüz demeden çöpünden tutunda suyunun tamirine kadar aklınıza ne geliyorsa her türlü hizmeti noktasında canla başla çalışıyorlar. Bu maaş artırımının seçim ile herhangi bir alakası yok. Mesai arkadaşlarımızın çalışma arkadaşlarımızın alın terlerinin bir karşılığıdır" dedi.

Programın sonunda Başkan Mustafa Koloğlu, belediye çalışanlarına bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mustafa Koloğlu Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Sincan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti Balıkesir adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti İstanbul adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? BUĞRA KAVUNCU KİMDİR? İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu kaç yaşında ve nereli? Umut Yıldız kimdir, nereli? Astrofizikçi Umut Yıldız hangi üniversite mezunu? Umut Yıldız nerede çalışıyor? Şangay nerede, hangi ülkede? Şangay hangi kıtada? Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title