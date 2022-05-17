Cullinan Belek turizme yeni soluk katacak - Haberler

ANTALYA (İHA) - Cullinan Belek 200 milyon euroluk yatırımla hizmete açılmaya hazırlanıyor. 170 bin metrekare alan üzerinde konumlanan otelin, 10'u villa olmak üzere 600 odası bulunuyor. Türkiye'ye ve sektöre her zaman inandıklarının altını çizen Aygün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, "Pandemiye rağmen böyle bir yatırımı hayata geçiriyor olmaktan gurur duyuyoruz. Otelimizde 2 bin kişilik istihdamla ekonomimize katkı sunarken ülke turizmine de yeni bir soluk kazandıracağız" dedi.

Türk turizm sektörünün liderleri arasında yer alan Aygün Şirketler Grubu, pandemiye rağmen yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar İstanbul, Antalya, Bodrum ve Berlin'de olmak üzere toplam 13 otelle hizmet veren grup, yeni yatırımı Cullinan Belek'i sektöre kazandırdı. Şirketin 200 milyon euroluk yatırımla hayata geçirdiği yeni proje, haziran ayında misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Exclusive segmentte konumlanan ve lüks tanımına yeni bir anlam kazandıracak olan Cullinan Belek, 170 bin metrekare alan üzerinde, doğayla barışık ekolojik bir mimariyle tasarlandı. 10'u villa olmak üzere 600 odaya sahip olan otelde, superior, swim up, lagoon, aile odaları doğayla iç içe bir tatil fırsatı sunuyor. Bir tarafı deniz bir tarafı nehir olan otelde 36 delikli golf sahasından, 600 metrelik özel plaja, ala carte restoranlardan lisanslı çocuk show alanlarına, 8 bin metrekarelik ferah bir alana yayılan spadan eğlence alanlarına kadar bir tatilde aranılandan daha fazlası tatilcileri karşılıyor. 12 ay boyunca misafirlerini ağırlayacak olan otel, yoğun rezervasyon talebi alıyor.

170 bin metrekare alan

Uzun yıllardır Türk turizm sektörüne hizmet verdiklerine dikkat çeken Aygün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, "Sektörümüz tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle çok zorlu bir süreçten geçti. Bu dönemde tüm sınırlar kapandı, işletmeler durdu. Tüm ülkeler çok zorlu bir sınav verdi. Ancak biz yaşanan tüm zorlu süreçlere rağmen yatırımlarımızı durdurmadık. Hem ülkemize hem de sektöre olan inancımızı koruduk. Grubumuzun en özel projelerinden biri olan Cullinan Belek'i 200 milyon euro'luk yatırımla hayata geçirdik. Bugün bu yatırımımızı hizmete açıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi. Otelin 170.000 m2 arazi üzerinde konumlandığını aktaran Aygün, 10'unun villalardan oluşmak üzere toplam 600 odasının bulunduğunu kaydetti. Aygün Şirketler Grubu olarak İstanbul, Antalya, Bodrum ve Berlin"de toplam 13 otellerinin bulunduğunu anlatan Aygün, "4.801 oda ve 10.188 yatak kapasitesiyle hizmet veriyoruz. Yeni yatırımla birlikte yatak kapasitemiz 11.388 'e çıkacak" ifadelerini kullandı.

2 bin kişilik istihdam

Cullinan Belek'in lüks segmentte konumlandırıldığına dikkat çeken Mehmet Aygün, "Artık turizmde yeni bir dönem başladı. Misafirlerimiz kişiselleştirilmiş tatil denemeyi istiyor. Biz de buradan yola çıkarak çok özel bir konsept geliştirdik. En iyi servis, en iyi tatil, en güzel anılar gibi misafirlerimize unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Otelin inşaatı boyunca toplam 7 bin kişinin istihdam edildiğini anlatan Aygün, "Kaliteli hizmeti ancak kaliteli insan kaynağı ile sağlarsınız. Buradan yola çıkarak otelimizde toplam 2 bin kişiyi istihdam ediyoruz.

Rezervasyonlar şimdiden yüzde 80

Otelde bir tarafı deniz bir tarafı nehir olan otelde 36 delikli golf sahasının bulunduğunu aktaran Mehmet Aygün, "Golf turizminin önemli bir avantajı yıl boyu yapılabiliyor olması. Kasım-mart ayları arasında golf misafirleri ile farklı segmente yöneliyoruz. Tüm yıl boyunca açık olacak olan otelimizde Antalya'ya 12 ay boyunca misafir çekmeyi planlıyoruz" dedi. Cullinan Links Golf Club'ın dünyanın en önde gelen golf sahası tasarım firması olan European Golf Design tarafından 36 çukur olarak dizayn edildiğini anlatan Aygün, "Yeni sahamız şimdiden golf severlerin odağına girmiş durumda. Otelimiz açılmadan rezervasyon talepleri oluştu. Yeni açılıyor olmamıza rağmen yaz sezonu için şimdiden yüzde 80 rezervasyon talebi geldi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi