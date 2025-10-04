Çukurova Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'ne Yeni Yetki

Çukurova Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi bazı ürünlerin girişine yetkili gümrük idareleri listesine dahil edildi.

Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarınca hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, veteriner kontrolü ile orman ve zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi'ne girişindeki gümrük idareleri listesine Adana'daki Çukurova Havalimanı Gümrük Müdürlüğü eklendi.