Çukurören Biberi'nden 30 Farklı Ürün Elde Edildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü, kentin coğrafi işaret tescilli "Çukurören biberi"nden 30 farklı ürün elde etti.

Merkeze bağlı Çukurören köyünde 37 çiftçi tarafından 320 dekar alanda ata tohumuyla üretilen, acılığı ve kırmızı rengiyle ilgi gören biberin farklı şekillerde değerlendirilmesi, ekonomik değerinin daha da artırılması için BŞEÜ Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümünce çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 1 yıllık AR-GE çalışmalarının ardından "Çukurören biberi" işlenerek, acı çikolata, acı ve tuzlu kurabiye, sirke ve meze çeşitleri, acı humus, reçel, turşu, konserve ve acı atom ile ekmek olmak üzere 30 çeşit ürün elde edildi.

Coğrafi işaret tescilli biberin, üniversitenin çalışmaları sonucu ekonomik ve gastronomik açıdan birçok şekilde değerlendirilebilir ürün olduğu ortaya çıkarıldı.

"Ortaya yüksek kaliteli ürünler çıktı"

"Çukurören biberi" üzerine gastronomik çalışma yapan BŞEÜ Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, AA muhabirine, ürün üzerinde çeşitli AR-GE çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Söz konusu biberin kabul edilebilir acılık düzeyi, aroması ve yapısıyla çok sayıda ürüne dönüştürülebildiğini anlatan Kaplan, şöyle konuştu:

"Uzun yıllardır süren çalışmalarımız sonucunda yaklaşık 30 farklı ürün geliştirdik. Çukurören biberini farklı şekillerde değerlendirmek ve ekonomik açıdan canlandırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Hammadde özellikleri ile ustalık bilgisini birleştirince hem üretimde hızlandık hem de ortaya yüksek kaliteli ürünler çıktı."

Kaplan, biberden geliştirilen ürünlerin gastronomi turizmi açısından Bilecik için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Bazı gıda firmalarıyla işbirliği yaptıklarını ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Ön çalışma yaptığımız ürünleri işletmede yapıyoruz. Örneğin biberden elde ettiğimiz ekmek çeşitleri var. Farklı bir lezzet oluşturduk. Üniversite-sanayi işbirliği güçlendi. Bir firmayla yaptığımız işbirliğiyle coğrafi işaret tescilli biberimizi kullanarak ekmek ürettik. Kısa sürede halk tarafından beğenildi ve yakında seri üretime başlanacak."

Kaplan, "Çukurören biberi"nin kendine özgü aromasının bulunduğunun altını çizdi.

Bu biberden reçel de yaptıklarını dile getiren Kaplan, "Çukurören biberinden yapılan reçelin kendine has lezzeti var. Meze çeşitleri, kahvaltılık ürünlerimizi geliştirdik. Çukurören biberi birçok üründe çok iyi performans gösteriyor. Bu uyumla beraber daha fazla yeni ürün elde edebilir hale geldik. Hem tatlıyı hem de acıyı harmoni ederek, farklı ürünler elde ettik." ifadesini kullandı.

Gıda Teknolojisi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Rana Saraçoğlu da ekip olarak çalıştıklarını belirterek, lezzetten ödün vermeyen ürünler elde ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Gıda Teknolojisi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Medine Erik ise ürünleri değerlendirirken hem kendilerini geliştirdiklerini hem de biberin ekonomik değerini artırdıklarını söyledi.