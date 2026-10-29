ÇUKOBİRLİK 2026-2027 sezonu St1 kütlü pamuk alım fiyatını 41,50 TL olarak açıkladı

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Gaziantep'in Araban ilçesinde Ziraat Odası, Sarımsak Üretici Birliği ve ÇUKOBİRLİK Başkanı Hasan Altun, ÇUKOBİRLİK Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından 2026-2027 sezonu kütlü pamuk alım fiyatlarının açıklandığını duyurdu.

Araban Ziraat Odası, Sarımsak Üretici Birliği ve ÇUKOBİRLİK Başkanı Hasan Altun, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon pamuk alım fiyatlarının 30 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

Açıklanan fiyatlara göre, 42 randıman St1 beyaz kütlü pamuğun kilogramı 41,50 TL, benekli pamuğun kilogramı ise 40,50 TL olarak belirlendi. Ayrıca, her 1 randıman farkı için kilogram başına 1 TL fiyat farkı uygulanacağı bildirildi.

Hasan Altun, açıklamasında belirlenen fiyatların tüm üretici ortaklarına hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı