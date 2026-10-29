ÇUKOBİRLİK 2026-2027 sezonu St1 kütlü pamuk alım fiyatını 41,50 TL olarak açıkladı

ÇUKOBİRLİK 2026-2027 sezonu St1 kütlü pamuk alım fiyatını 41,50 TL olarak açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÇUKOBİRLİK'in 2026-2027 sezonu kütlü pamuk alım fiyatlarını Hasan Altun duyurdu. Fiyatlar 30 Ekim 2026'dan geçerli olacak; 42 randıman St1 beyaz kütlü pamuğun kilogramı 41,50 TL, benekli pamuğun kilogramı 40,50 TL, her 1 randıman farkında kilogram başına 1 TL fark uygulanacak.
Gaziantep'in Araban ilçesinde Ziraat Odası, Sarımsak Üretici Birliği ve ÇUKOBİRLİK Başkanı Hasan Altun, ÇUKOBİRLİK Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından 2026-2027 sezonu kütlü pamuk alım fiyatlarının açıklandığını duyurdu.
Araban Ziraat Odası, Sarımsak Üretici Birliği ve ÇUKOBİRLİK Başkanı Hasan Altun, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon pamuk alım fiyatlarının 30 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.
Açıklanan fiyatlara göre, 42 randıman St1 beyaz kütlü pamuğun kilogramı 41,50 TL, benekli pamuğun kilogramı ise 40,50 TL olarak belirlendi. Ayrıca, her 1 randıman farkı için kilogram başına 1 TL fiyat farkı uygulanacağı bildirildi.
Hasan Altun, açıklamasında belirlenen fiyatların tüm üretici ortaklarına hayırlı ve bereketli olmasını diledi.