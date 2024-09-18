Çukobirlik 2024 Yılı Pamuk Fiyatını Açıkladı

Gaziantep'in Araban İlçe Ziraat Odası, Sarımsak Üreticileri Birliği ve Çukobirlik Başkanı Hasan Altun, Çukobirlik Tarım Satış Kooperatifler Birliği'nin 2024 yılı pamuk fiyatlarını açıkladı.

Altun yaptığı yazılı açıklamada, "Çukobirlik Tarım Satış Kooperatifler Birliğince açıklanan 2024 yılı 43 randıman kütlü pamuk için ön alım fiyatını 24 TL olarak belirledi. Birliğimizce yapılan pamuk fiyatı açıklaması Araban pamuğu içinde geçerlidir. Piyasada pamuk fiyatı yükselince Çukobirlik'de fiyat yükseltilmesine gidilecektir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP