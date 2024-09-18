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Çukobirlik 2024 Yılı Pamuk Fiyatını Açıkladı

Çukobirlik 2024 Yılı Pamuk Fiyatını Açıkladı
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Gaziantep'in Araban İlçe Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, 2024 yılı için kütlü pamuk ön alım fiyatının 24 TL olduğunu duyurdu. Fiyatta piyasa koşullarına göre değişiklik olabileceği belirtildi.

Gaziantep'in Araban İlçe Ziraat Odası, Sarımsak Üreticileri Birliği ve Çukobirlik Başkanı Hasan Altun, Çukobirlik Tarım Satış Kooperatifler Birliği'nin 2024 yılı pamuk fiyatlarını açıkladı.

Altun yaptığı yazılı açıklamada, "Çukobirlik Tarım Satış Kooperatifler Birliğince açıklanan 2024 yılı 43 randıman kütlü pamuk için ön alım fiyatını 24 TL olarak belirledi. Birliğimizce yapılan pamuk fiyatı açıklaması Araban pamuğu içinde geçerlidir. Piyasada pamuk fiyatı yükselince Çukobirlik'de fiyat yükseltilmesine gidilecektir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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