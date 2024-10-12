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CSO DenizBank Konserleri'nde Dünya Prömiyeri: Theodorakis'in Zorbas Süit'i

CSO DenizBank Konserleri'nde Dünya Prömiyeri: Theodorakis'in Zorbas Süit'i
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DenizBank'ın desteklediği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 11 Ekim'de düzenlenen konserde Yunan besteci Mikis Theodorakis'in 'Zorbas Süit'i eserini Türkiye'de ilk kez seslendirdi. Konserde Mozart ve Tchaikovsky'nin eserleri de yer aldı.

DenizBank'ın ana destekçiliğini üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 11 Ekim'de, CSO DenizBank Konserleri'nde sanatseverlerin karşısına çıktı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın eski Devlet Bakanı olan besteci Mikis Theodorakis'in flüt ve orkestra için uyarladığı "Zorbas Süi" adlı eser Türkiye'de ilk kez CSO DenizBank Konserleri'nde seslendirildi.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Flüt repertuvarındaki tanınmış eserlerinden biri olan Re Majör Flüt Konçertosu ile başlayan konserde, Theodorakis'in Zorbas Süit'i sonrası Piyotr Ilyich Tchaikovsky'nin 5. Senfonisi programda yer aldı.

Şef Wilson NG yönetiminde gerçekleşen konserde, konuk solist sanatçı olarak San Francisco Filarmoni Orkestrası'nın solo flütisti Yubeen Kim de ilk kez CSO ve Ankaralı müzikseverler ile buluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi

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