Haberler

Bakan Yumaklı, Çorum Sungurlu Diği Göleti'nin tamamlandığını bildirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 380 milyon lira maliyetle inşa edilen Çorum Sungurlu Diği Göleti'nin 1500 dekar araziye can suyu olacağını ve bölge ekonomisine 11 milyon lira katkı sunacağını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 380 milyon lira maliyetle yapılan Çorum Sungurlu Diği Göleti'nin, 1500 dekar araziye can suyu olacağını belirtti.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Çorum'un bereketinin, Sungurlu Diği Göleti ile artacağına işaret eden Yumaklı, "380 milyon lira maliyetle şehrimize kazandırdığımız gölet, 1500 dekar araziye can suyu olacak, 200 kişiye istihdam kapısı aralayacak. Çorum'a ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, projenin ülke ekonomisine, 11 milyon lira katkı sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret
160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti

160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim