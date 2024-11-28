Üye Girişi
Haberler
Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 İstanbul'da 2 ayrı adrese baskın: 3 milyon 600 bin sahte euro ele geçirildi

Sahte döviz ihbarlarının ardından ilk baskın! Ele geçirilen paraların sayısı epey fazla

 Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var?

O sözler Cübbeli'ye mi?

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında yapılan toplantıda yeni yatırım başvuruları ve sanayicilerin ihtiyaçları değerlendirildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında toplanan Çorum Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu toplantısında yeni yatırım başvuruları başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında toplandı. Toplantıda, yeni yatırım başvuruları, altyapı ihtiyaçları, dönemsel denetim raporları, 2025 yılı enerji tedarik şartları ve sanayicilerin talepleri değerlendirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Aileden Enes'in arkadaşına: Bunu söylersen seni koruruz
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden aday olabilir mi? En yakınındaki isim formülünü verdi
img

Meksika'dan Trump'ı küplere bindirecek tehdit
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MSB sözleşmeli personel temin sınav başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel sınavı ne zaman? Spotify yıllık özet 2024 ne zaman çıkacak? Spotify Wrapped nedir, nasıl bakılır? Sahte dolar olayı nedir? Sahte dolar nasıl anlaşılır? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı uyarısı! Suriye Milli Ordusu kimdir? DEPREM NEREDE OLDU? 28 Kasım son deprem raporları! MARAŞ'TA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu? Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube yaş sınırı ne olacak? Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Didem Kınalı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.