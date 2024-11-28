Çorum Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında toplanan Çorum Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu toplantısında yeni yatırım başvuruları başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında toplandı. Toplantıda, yeni yatırım başvuruları, altyapı ihtiyaçları, dönemsel denetim raporları, 2025 yılı enerji tedarik şartları ve sanayicilerin talepleri değerlendirildi. - ÇORUM