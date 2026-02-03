Haberler

Çorum-İskilip yolunun Kırkdilim Geçişi'ndeki çalışmalarda sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-İskilip yolunun Kırkdilim Geçişi'nde çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu. Proje ile yıllık 311,5 milyon lira tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum- İskilip yolunun Kırkdilim Geçişi'ni de kapsayan 25 kilometrelik kesimde çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, yapım çalışmaları devam eden Çorum-Laçin-Osmancık yoluna ilişkin bilgi verdi.

Çorum-İskilip yolunun yaklaşık 3'üncü kilometresinden ayrılarak Laçin ilçesine uzanan, Kırkdilim Geçişi'ni de kapsayan 25 kilometrelik kesimde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Uraloğlu, "Stratejik öneme sahip proje kapsamında, güzergahın en zorlu kesimi olan Kırkdilim Geçişi'nde inşa ettiğimiz toplam uzunluğu 4 bin 99 metre olan 3 çift tüp tünelde de sona yaklaştık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, çalışmanın tamamının 50,6 kilometre olarak projelendirildiğine dikkati çekerek, tüm güzergah boyunca imalatların sürdüğünü vurguladı.

"Yıllık 311,5 milyon lira tasarruf"

Kırkdilim Tünelleri'nin Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan hatta daha konforlu ve kesintisiz bir ulaşım sağlamak amacıyla inşa edildiğinin altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bölgenin coğrafi zorlukları modern mühendislik çözümleriyle aşıldı. Mevcutta 40 virajla geçilen, fiziki ve geometrik standardı düşük yolu, bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı hale getiriyoruz. Kırkdilim Tünelleri ile zamandan 255 milyon lira, akaryakıttan 56,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 311,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zararlı karbon salımını da 3 bin 420 ton azaltacağız."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
