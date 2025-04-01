Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı

İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı

TSK'dan ihraç edilen teğmenler harekete geçti
Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu? Yeni görüntü ortaya çıktı

Volkan Konak'ın son anlarına ait yeni bir görüntü ortaya çıktı
Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım

Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin çarpıcı açıklama

Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da bir pazarcının domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğü görüntüler infial yarattı. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan görüntülerdeki pazarcı ve malların sahibine 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar para cezası verileceğini duyurdu. Öte yandan görüntülerde başka bir pazarcının "Ucuz yemesinler, dök" dediği duyuldu.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Çorum'da Z.R. isimli bir pazarcının domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğünün görülmesine ilişkin, Çorum Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme ve işlem başlatıldığını açıkladı.

PİYASA DENGESİNİ ENGELLEME

Yapılan inceleme sonucunda bu eylem, piyasada darlık yaratmaya, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozmaya, tüketicinin mallara ulaşmasını engellemeye yönelik bir faaliyet olarak değerlendirildi.

17,2 MİLYON TL'YE KADAR CEZA KESİLECEK

Gürcan, Z.R. ve malların gerçek sahibi olan 'Z…' unvanlı hal esnafına ayrı ayrı inceleme başlatıldığını, her ikisine de 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar ceza kesileceğini belirti.

Açıklamada, Çorum Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha nedeniyle ilgili kişiler hakkında işlem yapılacağı bilgisini de paylaşan Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşımızın huzurunu bozan ve ticaret ahlakına uymayan kötü niyetli kişilerle mücadelemiz, 365 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edecektir" dedi.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! ReklamReklamdır
Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.