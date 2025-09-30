Haberler

Çoruh EDAŞ, Kaçkar by UTMB Ultra Trail Yarışmasına Destek Verdi
Güncelleme:
Rize'deki sel felaketinin ardından Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş., Kaçkar by UTMB'nin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için kesintisiz enerji sağladı. 77 personel ve 37 araçla bölgedeki enerji arzını hızla normalleştiren şirket, organizasyon boyunca da yoğun bir destek sundu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), Rize'de meydana gelen sel felaketinin ardından Ayder Yaylası'nda düzenlenen dünyanın en prestijli ultra trail organizasyonlarından Kaçkar by UTMB'nin sorunsuz gerçekleşmesi için destek sağladı.

Dünyanın en prestijli ultra trail organizasyonlarından biri olan Kaçkar by UTMB, 26-28 Eylül günlerinde Rize Ayder Yaylası'nda gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), Rize'de gerçekleşen afet sonrası bölgede yürüttüğü yoğun çalışmaların ardından, bu önemli organizasyonun da kesintisiz enerjiyle gerçekleşmesi için gerekli tüm desteği sağladı.

Çoruh EDAŞ, 20 Eylül'de Rize'de büyük hasara yol açan sel felaketinden etkilenen bölgelerde normalleşmenin sağlanabilmesi için sahada 77 personel ve 37 araçla görev yaptı. Kısa sürede enerji arzını sağlayarak hayatın normale dönmesini sağlayan Çoruh EDAŞ, Kaçkar by UTMB'nin de sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi için yoğun bir şekilde çalıştı. Organizasyon boyunca 16 personel, 10 hizmet aracı, 2 mobil jeneratör ve 1 mobil trafo ile maratona kesintisiz enerji desteği verdi.

Maratona ilişkin bir değerlendirmede bulunan Çoruh EDAŞ Şirket Müdürü Mehmet Aydın, "Rize'nin ve ülkemizin uluslararası arenada tanıtımına, spor faaliyetlerinin gelişimine ve turizm değerinin artmasına katkı sunan Kaçkar by UTMB'ye destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çalışmalarımızı takdir eden Rize Valimiz Sayın İhsan Selim Baydaş'a teşekkür ederiz "dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
